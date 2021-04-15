2021/04/15 | 16:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يزور منازل عدد من المواطنين في المثنى ويتفقد أحوالهم » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:13

واع/

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