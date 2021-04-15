الصحة تصدر توضيحا حول تلقي اللقاح للمصابين سابقا بكوفيد- ١٩

2021/04/15 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن

امكانية تلقي اللقاح للمصابين سابقا

بكوفيد ١٩ فيمكن للشخص المصاب باصابه

سابقه ان يأخذ اللقاح في اي وقت لكن ان

يكون قد تشافى من المرض شفاء تام ولا

توجد لديه اي اعراض.

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