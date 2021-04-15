خيارات الرد في فيينا على زيادة تخصيب اليورانيوم ..وهل يستطيع بايدن تجاوز عقوبات ترامب على إيران؟

2021/04/15 | 16:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) — فيينا – الزمان تبدو معادلة إنقاذ الاتفاق النووي الايراني بسيطة: يتعين على جو بايدن رفع الاجراءات العقابية لكي تعود إيران الى الالتزام بتعهداتها.لكن تفكيك سلسلة العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب يبدو أمرًا معقدًا.فيما استؤنفت اليوم الخميس في فيينا المحادثات لإنقاذ الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني التي توقفت […]

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