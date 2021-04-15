موسكو تبلغ واشنطن انها سترد على العقوبات المالية وطرد عشرة دبلوماسيين روس

2021/04/15 | 16:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-موسكو – الزمان أعلنت حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن سلسلة عقوبات مالية ضد روسيا وطرد عشرة دبلوماسيين روس ردا على هجمات معلوماتية والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020 الذي نسب الى موسكو.وقال البيت الأبيض في بيان إن رئيس الولايات المتحدة وقع مرسوما يتيح معاقبة روسيا مجددا بشكل يؤدي الى “عواقب استراتيجية […]

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