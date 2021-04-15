2021/04/15 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يغرد..



انفجار الحبيبة يؤكد خسة الجماعات الظلامية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يغرد.. انفجار الحبيبة يؤكد خسة الجماعات الظلامية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يغرد.. انفجار الحبيبة يؤكد خسة الجماعات الظلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).