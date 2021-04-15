الحداد يدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر ويحذر من عودة العمليات الإرهابية 

2021/04/15 | 17:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد اليوم الخميس 2021/4/15 وبأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي إستهدف الأبرياء من المدنيين في أحد الأسواق الشعبية لمدينة الصدر في العاصمة بغداد، وأدى إلى إستشهاد 4 من المواطنين وإصابة أكثر من 20 في حصيلة أولية للعملية الإرهابية.

الحداد أستنكر هذا العمل الإرهابي الجبان وحدز من عودة العمليات الإرهابية في حال التهاون في معالجة الخروقات ومحاسبة المقصرين، فيما طالب سيادته القيادات الأمنية والعمليات المشتركة بمراجعة الملف الأمني ومسك الأرض وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير الأمن وحماية أرواح المواطنين.

وفي ختام البيان قدم نائب رئيس المجلس التعازي والمواساة لعوائل وذوي الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

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