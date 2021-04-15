2021/04/15 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، اليوم الخميس، من عودة العمليات الإرهابية، عقب تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وقال الحداد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “أدين بأشد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقب تفجير مدينة الصدر..



الحداد يحذر من عودة الإرهاب المركز الخبري الوطني.

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