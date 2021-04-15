الصحة العراقية تحذر المدارس غير الملتزمة بالاجراءات الوقائية قبل بدء الدوام الحضوري- عاجل

2021/04/15 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأبدت عضو الفريق الإعلامي في وزارة الصحة العراقية، ربى فلاح، اليوم الخميس، مخاوفها من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بعد عودة الدوام الحضوري في المدارس الاهلية والحكومية، فيما حذرت المدارس غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية باجراءات صارمة.وقالت فلاح في حديث خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "الاصابات اليومية بفيروس كورونا، قد ترتفع بسبب الدوام الحضوري للطلبة بالمدارس في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".وأضافت أن "المدارس الحكومية أو الأهلية، التي لا تطبيق شروط الوقاية الصحية، سيتم اغلاقها، لمخالفة التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة ووزارة الصحة"، مبينة أن "هناك فرقا صحية سوف تقوم بمتابعة هذه الاجراءات للمدارس كافة مع انطلاق الدوام الحضوري للطلبة".وكانت لجنة الصحة النيابية، دعت امس الاربعاء، للعدول عن قرار الدوام الحضوري للمراحل الابتدائية.

وقال مقرر اللجنة، جواد الموسوي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "الاكتفاء بدوام طلبة المراحل المنتهية أمر لا محالة منه الا ان قيام الوزارة بشمول حتى طلبة الصفوف غير المنتهية بهذا القرار في ظل الارتفاع الملحوظ للمصابين بكورونا فايروس امر في غاية الخطورة ويجب على الوزارة تدارك هذا القرار قبل فوات الاوان".

واضاف الموسوي، ان "البلاد في ذروة الاصابات للموجة الثانية بكورونا فيروس وان قرار وزارة التربية قد يزيد من اعداد الاصابات في صفوف الطلبة وعوائلهم وذلك لاصرار الوزارة على دوام طلبتها حضوريا وهذا ما ينافي شروط الصحة والسلامة".

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