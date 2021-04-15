الصحة العراقية تحذر المدارس غير الملتزمة بالاجراءات الوقائية قبل بدء الدوام الحضوري- عاجل

وقال مقرر اللجنة، جواد الموسوي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "الاكتفاء بدوام طلبة المراحل المنتهية أمر لا محالة منه الا ان قيام الوزارة بشمول حتى طلبة الصفوف غير المنتهية بهذا القرار في ظل الارتفاع الملحوظ للمصابين بكورونا فايروس امر في غاية الخطورة ويجب على الوزارة تدارك هذا القرار قبل فوات الاوان".
واضاف الموسوي، ان "البلاد في ذروة الاصابات للموجة الثانية بكورونا فيروس وان قرار وزارة التربية قد يزيد من اعداد الاصابات في صفوف الطلبة وعوائلهم وذلك لاصرار الوزارة على دوام طلبتها حضوريا وهذا ما ينافي شروط الصحة والسلامة".
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