رئيس الجمهورية: ‏الانفجار الإرهابي في بغداد يؤكد خسة الجماعات الظلامية

2021/04/15 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس الجمهورية: الانفجار الإرهابي ضد المواطنين الآمنين في سوق الحبيبية ببغداد ونحن في حرمة الشهر الفضيل، يؤكد خسة الجماعات الظلامية ومحاولاتها اليائسة لاستهداف امننا واستقرارنا

يتبع ..

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