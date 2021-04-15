الحداد يدين التفجير في مدينة الصدر ويحذر من عودة العمليات الإرهابية

2021/04/15 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

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الحداد يدين بشدة التفجير الإرهابي في مدينة الصدر، ويحذر من عودة العمليات الإرهابية في حال التهاون في معالجة الخروقات ومسك الأرض. ____________

أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد اليوم الخميس 2021/4/15 وبأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي إستهدف الأبرياء من المدنيين في أحد الأسواق الشعبية لمدينة الصدر في العاصمة بغداد، وأدى إلى إستشهاد 4 من المواطنين وإصابة أكثر من 20 في حصيلة أولية للعملية الإرهابية.

الحداد أستنكر هذا العمل الإرهابي الجبان وحدز من عودة العمليات الإرهابية في حال التهاون في معالجة الخروقات ومحاسبة المقصرين، فيما طالب سيادته القيادات الأمنية والعمليات المشتركة بمراجعة الملف الأمني ومسك الأرض وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير الأمن وحماية أرواح المواطنين.وفي ختام البيان قدم نائب رئيس المجلس التعازي والمواساة لعوائل وذوي الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقيالخميس 15 نيسان 2021

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