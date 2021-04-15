2021/04/15 | 17:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد العميري.وذكر بيان لمكتب الاعرجي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخه منه " ان الاعرجي قدّم التهنئة إلى القاضي، جاسم محمد العميري، بمناسبة تسنمه مهام منصبه الجديد رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا.واكد الاعرجي " أن مسؤولية القضاء كبيرة وحسّاسة، كون القضاء يمثل الفيصل الأول والأخير في البتّ بالقضايا والملفات المتعلقة بحياة الناس والدولة والحقوق العامة والخاصة، وفق القانون، مؤكدا أن مسيرة العدالة تستمر بالنهوض حينما يكون القضاء عادلا ويحقق أهدافه"./انتهى ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي : مسؤولية القضاء كبيرة وحسّاسة، كون القضاء يمثل الفيصل الأول والأخير في البتّ بالقضايا والملفات المتعلقة بحياة الناس والدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي : مسؤولية القضاء كبيرة وحسّاسة، كون القضاء يمثل الفيصل الأول والأخير في البتّ بالقضايا والملفات المتعلقة بحياة الناس والدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).