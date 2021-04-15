بمناسبة رمضان:حاكم دبي يعلن حملة توزيع 100 مليون وجبة

2021/04/15 | 17:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أطلق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حملة 100 مليون وجبة، وهي أكبر حملة من نوعها في توزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة بينها العراق.وقال حاكم دبي في تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر": "الإخوة والأخوات ..دفعت جائحة كوفيد العديد من الشعوب لتحديات معيشية غير مسبوقة..يوجد 52 مليون شخص مهدد بالجوع على بعد 4 ساعات منا فقط ..نطلق حملة 100 مليون وجبة ..أكبر حملة من نوعها لإطعام الطعام وتوزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة".وتابع "سنعمل مع الجمعيات الإنسانية والشركات ورجال الأعمال وأهل الخير في دولة الإمارات لإرسال 100 مليون رسالة خير ومحبة للمحتاجين والفقراء في شهر الخير..إطعام الطعام خير ما نتقرب به في شهر الصيام..وبلادنا محفوظة بهذا الخير".وفي وقت لاحق ذكرت شبكة بنوك الطعام الإقليمية" التي تتولى هذه المهمة اسماء 13 دولة بدات فيها حملة التوزيع وهي العراق ولبنان والصومال وتونس والأردن وموريتانيا واليمن ومصر والسودان وأنغولا وأوغندا وغانا وسيراليون./انتهى3

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