بعد إعلان الانسحاب.. بلينكن يؤكد من كابول التزام الولايات المتحدة بشراكتها مع أفغانستان

2021/04/15 | 17:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشدد بلينكن على أن الشعب الأفغاني سيرى مدى التزام الولايات المتحدة بدعم أفغانستان.

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