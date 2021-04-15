الكاظمي يزور قضاء الرميثة: توجيه ’عاجل’ لعدة وزارات بحل مشكلات القضاء

2021/04/15 | 17:13 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يزور قضاء الرميثة بمحافظة المثنى.........

اجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، زيارة الى قضاء الرميثة بمحافظة المثنى.

وتجول السيد الكاظمي في اسواق القضاء، كما التقى بعدد من المواطنين فيها، حيث استمع الى احوالهم والمشاكل الخدمية التي يعاني منها القضاء ووجه المحافظة والوزارات المعنية بمتابعتها والاسراع بايجاد الحلول الممكنة لها.المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء١٥- نيسان- ٢٠٢١

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