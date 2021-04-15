رئيس الجمهورية: تفجير الحبيبية يؤكد خسة الجماعات الظلامية

2021/04/15 | 17:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان السيد رئيس الجمهورية الدكتر برهم صالح، يوم الخميس، الانفجار الارهابي الذي استهدف منطقة الحبيبية وسط العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على منصة تويتر، ان ‏الانفجار الإرهابي ضد المواطنين الآمنين في سوق الحبيبية ببغداد ونحن في حرمة الشهر الفضيل، يؤكد خسة الجماعات الظلامية ومحاولاتها اليائسة لاستهداف امننا واستقرارنا واعادتنا لفترات ماضية.

واضاف، نقف بحزم ضد هذه المحاولات، وعلينا دعم وتعزيز اجهزتنا الأمنية المُضحية في مكافحة خلايا الارهاب.

PUKmedia متابعة

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