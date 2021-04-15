قط يصبح رئيسا لمركز شرطة في اليابان

2021/04/15 | 17:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح قط رئيسا لمركز شرطة في محافظة توياما اليابانية لأنه ساعد في إنقاذ شخص.

سقط رجل في حفرة تصريف في الحي، العام الماضي، وجلس القط كوكو على الحافة وبدأ يحدق في الماء: انتبهوا له – وبعدها رأوا الرجل.

حصل كوكو على بدلة الشرطة وقبعة.



تمكن القط أيضًا من التعامل مع المستندات ووضع ختم شخصي على الأوراق.



في اليوم التالي، تمت إقالة كوكو.

PUKmedia وكالات

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