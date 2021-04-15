تمديد مدة استقبال قوائم المرشحين وتسجيل التحالفات السياسية (وثيقة)

2021/04/15 | 17:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت الامانة لممجلس المفوضين، في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، الخميس، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية حتى مطلع شهر أيار المقبل.

وبحسب الوثيقة الصادرة من الامانة، تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (15 نيسان 2021)، فإن مجلس المفوضية قرر تمديد فترة استلام قوائم المرشحين وفترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية (1 ايار 2021).

واضافت، ان سبب التمديد يعود الى حظر التجوال الجزئي والكلي بسبب جائحة كورونا وبعد المداولة توصل اعضاء مجلس المفوضين الى هذه القرار.

واوضحت، انه "لم يتم الموافقة على طلب تمديد فترة تحديث سجل الناخبين".

جدير بالذكر ان من المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في الـ (10 من تشرين الاول 2021).

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