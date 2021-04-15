بغداد.. بحث عودة النازحين الى مناطق سكناها

2021/04/15 | 17:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة جيرارد وايت والوفد المرافق له .

وبحسب بيان للوزارة تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الخميس، ناقش الجانبان آخر المستجدات بخصوص مخيمي الجدعة وعامرية الفلوجة واستعدادات المنظمة لتنفيذ خطة الوزارة لإعادة العوائل الى مناطق سكناها بعد ايجاد الحلول المناسبة لهم .

وأكدت الوزيرة على اهمية تذليل كافة المشكلات التي تواجه عودة النازحين من بينها تأهيل الدور المتضررة والمشكلات التي تخص القضايا العشائرية والأمنية .

من جهته اعرب جيرارد وايت رئيس منظمة الهجرة الدولية عن التزام المنظمة ببرنامج الوزارة بخصوص جدولة عملية عودة العوائل الراغبة بالعودة من خلال فتح منصات تسجيل، منوها الى وجود اقبال جيد على التسجيل ، وأن المنظمة مستمرة في توفير مستلزمات العودة كتأهيل الدور وشمولهم ببرامج تسهم بمساعدتهم على الاندماج والاستقرار في مناطق العودة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارة .

واتفق الجانبان على ان تكون منظمة الهجرة الدولية موجودة في الاجتماع المقبل الخاص بالخطة الوطنية لاعادة النازحين .

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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