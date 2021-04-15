مليارات العتبات لـ

2021/04/15 | 17:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الخميس، استجابتها لعائلتين من محافظة

كركوك بحاجة لإجراء "عملية جراحية كبرى"

وتخصيص راتب شهري.

وقال معاون رئيس قسم ذوي الشهداء

والجرحى التابع للعتبة الحسينية

المقدسة، أح

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