جو بايدن علاقة مضطربة بحروب أميركا في الخارج .. والقرار الصعب في افغانستان

2021/04/15 | 17:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جو بايدن حين كان نائبا للرئيس الأميركي مع نجله الراحل بو الذي خدم في العراف، في 4 تموز/يوليو 2009 قرب بغداد.© POOL/AFP/ارشيف خالد محمد واشنطن (أ ف ب) – يريد جو بايدن الذي أعلن الأربعاء عن بدء خروج القوات الأميركية من أفغانستان، تقديم نفسه على أنه معارض لـ”حروب أميركا التي لا نهاية […]

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