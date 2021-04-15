حصيلة مخيفة لضحايا كورونا في ايران

2021/04/15 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت الجهات الصحية في ايران الحصيلة الجديدة لضحايا فيروس كورونا بالمخيفة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة سيما سادات لاي الى تسجيل خمسة وعشرين الفا وثمان وسبعين إصابة في عموم البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن ثلاث مئة وإحدى وعشرين حالة وفاة، ليرتفع بذلك مجمل أعداد الاصابات في عموم مناطق إيران الى أكثر من مليونين ومئة وثمانية وستين الف إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات الى خمسة وستين الفا وست مئة وثمانين حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

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