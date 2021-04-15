جبهة تركمان العراق ترحب بتمديد فترة استقبال قوائم المرشحين

2021/04/15 | 17:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

رحبت قائمة جبهة تركمان العراق اليوم الخميس ، بقرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي بتمديد فترة استقبال قوائم المرشحين لغاية الاول من مايس عام 2021.

كما وتُبيّن قائمة جبهة تركمان العراق ان القرار يعزز فرص التباحث بين الاحزاب والكتل السياسية لحسم مرشحيها بصورة نهائية.

وتدعو جبهة تركمان العراق في كركوك وجميع مناطق توركمن إيلى الجماهير التركمانية إلى استلام بطاقتها الانتخابية لضمان فرص المشاركة الواسعة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

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