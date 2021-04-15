احترموا مشاعرهم الهشة

2021/04/15 | 17:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب صديقي على فيسبوك منشورا يجمع بين السخرية والذكاء، يقول فيه: "عزيزي الصائم، إذا كانت رؤيتك لشخص فاطر أمامك ستؤذي مشاعرك، إذن فعليك أن تتوقف عن المشي أمام كل إنسان مشلول تراه أمامك، لأنك بكل بساطة ستجرح مشاعره".

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