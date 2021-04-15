اليونسكو تعلن التصميم الفائز بمسابقة إعادة إعمار جامع النوري في الموصل

2021/04/15 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الخميس، التصميم الفائز بالمسابقة المعمارية لإعادة بناء مجمع جامع النوري في الموصل.

وقالت المنظمة في بيان، إن "التصميم الفائز بالمسابقة المعمارية لإعادة بناء مجمع جامع النوري في الموصل الذي يُدعى (حوار الأروقة)، حيث اختير المشروع الرابح من بين 123 تصميماً، وقد قدمه فريق من 8 مهندسين معماريين مصريين".

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