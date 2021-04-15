جريمة دولية تهدد إبراهيموفيتش بالتوقف عن ممارسة كرة القدم مدى الحياة

2021/04/15 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يوجه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، تهديدات بعقوبة الإيقاف عن ممارسة النشاط الكروي لمدة 3 سنوات، بسبب انتهاك القوانين الدولية.

وكشفت صحيفة "افتونبلاديت" السويدية، أن" إبراهيموفيتش انتهك ميثاق أخلاقيات الاتحادين الدولي والأوروبي، بعدما دخل كشريك في شركة مراهنات رياضية".

ويمنع قوانين فيفا اللاعبين الذين يشاركون في مسابقاتهم، من الحصول على أي مصالح داخل شركات من هذا النوع "شركات المراهنات".

ومن المتوقع أن يفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو على إبراهيموفيتش، بالإضافة إلى إيقافه عن المشاركة في جميع أنشطة كرة القدم لمدة أقصاها 3 سنوات.

وأوضح التقرير، أن" الاتحاد السويدي، على علم بهذه الحقائق منذ 3 سنوات، ولهذا السبب قرر عدم إدراج زلاتان ضمن القائمة التي خاضت مونديال 2018".

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