الكاظمي يزور قضاء الرميثة ويوجه عدة وزارات بحل مشكلات القضاء

2021/04/15 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمين الخميس، محافظة المثنى والوزارات المعنية بمتابعة المشاكل الخدمية التي يعاني منها قضاء الرميثة التابع للمحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجرى، زيارة الى قضاء الرميثة بمحافظة المثنى".

وأضاف، ان "الكاظمي تجول في اسواق القضاء، كما التقى بعدد من المواطنين فيها، حيث استمع الى احوالهم والمشاكل الخدمية التي يعاني منها القضاء ووجه المحافظة والوزارات المعنية بمتابعتها والاسراع بايجاد الحلول الممكنة لها".

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