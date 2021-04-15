برهم صالح : الانفجار الارهابي اليوم..محاولة يائسة لاعادتنا لفترات ماضية

2021/04/15 | 17:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عد رئيس الجمهورية برهم صالح الانفجار الإرهابي اليوم ..محاولة يائسة لاعادتنا لفترات ماضية.وقال في تغريدة ان : الانفجار الارهابي ضد المواطنين الآمنين في سوق الحبيبية ببغداد ونحن في حرمة الشهر الفضيل، يؤكد خسة الجماعات الظلامية ومحاولاتها اليائسة لاستهداف امننا واستقرارنا واعادتنا لفترات ماضية.واضاف صالح :نقف بحزم ضد هذه المحاولات وعلينا دعم وتعزيز اجهزتنا الامنية المضحية في مكافحة خلايا الارهاب./انتهى3

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