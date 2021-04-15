توحيد فترة استقبال قوائم المرشحين وتسجيل تحالفات العراق السياسية

2021/04/15 | 17:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فی العراق اليوم الخميس، توحيد مدد فترة استقبال قوائم المرشحين وفترة تسجيل التحالفات السياسي...

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