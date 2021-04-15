2021/04/15 | 17:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس، العثور على كدس من العتاد والعبوات الناسفة في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع العراقية تعلن تفجير كدس عبوات ناسفة عُثِرَ عليه في الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع العراقية تعلن تفجير كدس عبوات ناسفة عُثِرَ عليه في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).