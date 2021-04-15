شاهد .. اليونسكو تعلن التصميم الفائز بمسابقة إعادة إعمار جامع النوري في الموصل

2021/04/15 | 17:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الخميس، التصميم الفائز بالمسابقة المعمارية لإعادة بناء مجمع جامع النوري في الموصل.

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وذكرت المنظمة في بيان اطلع عليه "ناس" (15 نيسان 2021)، أنها "اعلنت عن التصميم الفائز بالمسابقة المعمارية لإعادة بناء مجمع جامع النوري في الموصل حيث اختير المشروع الرابح الذي يُدعى (حوار الأروقة) من بين 123 تصميماً، وقد قدمه فريق من 8 مهندسين معماريين مصريين".

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