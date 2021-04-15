تفكيك خلية لداعش في الحسكة

2021/04/15 | 17:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم الخميس، تفكيك خلية لتنظيم داعش كانت مسؤولة عن تزويد خلايا التنظيم الأخرى بالأسلحة والذخيرة في مخيم الهول شرق الحسكة.

وذكر المركز في بيان، أن "قوات قسد وقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش نفذت أمس 14 نيسان 2021 عملية مشتركة ضد خلية لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الحسكة، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة الإرهابيين وبحوزته كمية من الذخيرة والوثائق".

وأضاف البيان، أن "الخلية المذكورة كانت تزوّد خلايا داعش في مخيم الهول بالذخيرة، وهي مسؤولة عن التخطيط لعمليات داعش في المخيّم".

PUKmedia المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية

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