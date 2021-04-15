آثار التفجير الإرهابي الذي استهدف سوق الحبيبية.. صور

2021/04/15 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- تصوير حسين الونانوثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، آثار التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في سوق الحبيبية شرقي بغداد.وكانت خلية الإعلام الأمني أشارت الى أن تفجيرا إرهابيا وقع قي أحد الأسواق بمنطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 12 آخرين وحرق 5 عجلات".

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