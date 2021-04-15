الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف يغادر المستشفى ومصادر تؤكد التحسّن في صحته

2021/04/15 | 17:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – الزمان غادر الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف اليوم الخميس المستشفى في لندن بعد ايام من تلقيه العلاج ، وأكدت مصادر مقربة من عائلته انه في حالة تحسن مستمر وانه يستكمل علاجه في بيته .فيما أبدى ادباء وفنانون واكاديميون من مختلف البلدان قلقهم في الوهلة الاولى لسماعهم خبر دخول الشاعر الكبير الى المستشفى، […]

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