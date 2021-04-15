2021/04/15 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن التفجير الارهابي الذي استهدف سوقاً شعبية في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخلية تعلن تفاصيل جديدة عن تفجير الحبيبة المركز الخبري الوطني.

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