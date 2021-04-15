2021/04/15 | 17:59 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تايواني يتزوج 4 مرات خلال 37 يوما للحصول على إجازات مدفوعة الأجر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/15 | 17:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تايواني يتزوج 4 مرات خلال 37 يوما للحصول على إجازات مدفوعة الأجر) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تايواني يتزوج 4 مرات خلال 37 يوما للحصول على إجازات مدفوعة الأجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).