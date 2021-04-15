2021/04/15 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف وزير الصناعة والمعادن، منهل الخباز، اليوم الخميس، عن تحقيق مراحل متقدمة في مشروع تطوير معملي البتروكيمياويات والحديد والصلب في محافظة البصرة.وقال الخباز، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضمن خطة لإحياء الصناعة..



الخباز يعلن تحقيق تقدم بتطوير معملين في البصرة المركز الخبري الوطني.

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