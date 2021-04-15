2021/04/15 | 18:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوار الاروقة.. التصميم الفائز بمسابقة إعادة إعمار جامع النوري) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حوار الاروقة.. التصميم الفائز بمسابقة إعادة إعمار جامع النوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).