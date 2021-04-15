2021/04/15 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني علق رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الخميس، على التفجير الارهابي الذي استهدف منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، فيما وجه دعوة الى الجهات الأمنية.وقال الحكيم، في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم يعلق على تفجير الحبيبية ويوجه دعوة للجهات الأمنية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يعلق على تفجير الحبيبية ويوجه دعوة للجهات الأمنية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يعلق على تفجير الحبيبية ويوجه دعوة للجهات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).