رسالة الفنان - ساطع هاشم

2021/04/15 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم التجديد بالأدب او الفن او أي مجال ابداعي جمالي انما هو تجديد بالمجتمع والعقل البشري ككل، وهي ظاهرة عالمية في ثقافات الشعوب تحيا وتموت هنا وهناك وفقاً لقوانينها الخاصة والمرتبطة بشكل وثيق بالشخصية المنتجة لتلك الاعمال.هذه القوانين الخاصة هي التي بواسطتها يتم التجديد بالقوى، وهي غالباً ما توصف مجازاً بمصطلحات الحرارة والبرودة، والسبب لان الحرارة هي دائماً رمز إيجابي للأفعال الحيوية والقوية و ......





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