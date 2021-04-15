"التخطيط" العراقية تعلن حزمة إجراءات لمنع الاستيراد العشوائي

2021/04/15 | 18:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات عملية لمنع الاستيراد العشوائي، مشيرة إلى وضع خطة تنموية لتطوير القطاع الزراعي، ضمن رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030.وقال خالد بتال النجم وزير التخطيط، في بيان نشرته الصفحة …

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