"تسليم قيادات الإخوان" بين ضغط القاهرة ونوايا أنقرة

2021/04/15 | 18:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحرك المياه الراكدة بين مصر وتركيا شيئا فشيئا، وبينما تستعجل الأخيرة ترتيباتها للانتقال إلى مراحل متقدمة في عملية إعادة تطبيع العلاقات، تحسب الأولى خطواتها، وتحاول استقبال الإشارات الإيجابية بترقب وحذر.

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