الإعلام الأمني تعلن تفاصيل انفجار سوق الحبيبية

2021/04/15 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكدت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخيمس، أن التفجير الذي وقع في سوق منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، جرى عبر عجلة كانت تحمل موادا شديدة الانفجار.

وذكرت الخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن " خبراء المتفجرات والادلة الجنائية تواجدوا في منطقة الحادث وجرى الكشف على العجلات المحترقة فيه بشكل تفصيلي".

وأضاف البيان، أن "الانفجار حصل داخل عجلة نوع نيسان سني كانت تحمل مواد شديدة الانفجار اثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب احد الأسواق الشعبية".

وأشار بيان الخلية، إلى أن "الانفجار ادى الى احتراق العجلة بالكامل ومقتل سائقها واصابة عدد اخر من المواطنين، فضلا عن احتراق عدد من العجلات القريبة عليها، فيما باشرت الاجهزة الامنية بإجراءاتها والتحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته بشكل مفصل".

وأفاد مصدر أمني مسؤول، الخميس (15 نيسان 2021)، بان الانفجار في مدينة الصدر كان ناجماً عن انفجار عجلة مفخخة نوع نيسان سني صفراء اللون مركونة بجانب الطريق في مدينة الصدر الاورفلي قرب سوق الدجاج.

وأضاف المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "الانفجار اسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص واصابة 15 شخصاً بجروح كحصيلة قابلة للارتفاع، واضرار مادية بخمس عجلات مدنية".

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