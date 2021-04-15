2021/04/15 | 18:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية الهجومين الارهابيين ا اللذين استهدفا مطار اربيل مساء يوم أمس و أحد الأسواق في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة العراقية بغداد هذا اليوم واسفر عن مقتل وإصابة عدد من الاشخاص.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية.وأكد موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز.وشدد على وقوف المملكة بالمطلق الى جانب العراق الشقيق، ووقوفها معه في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه.واعتبر الفايز أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن العراق هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.وأعرب الفايز عن خالص التعازي، وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق ولذوي الضحايا، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاردن يدين الهجمات الارهابية في اربيل وبغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاردن يدين الهجمات الارهابية في اربيل وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).