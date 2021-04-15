الحكيم : التراخي والاطمئنان..فرصة لخلايا الارهاب النائمة لاستهداف المواطنين

2021/04/15 | 18:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم الحكيم ان : التراخي والاطمئنان..فرصة لخلايا الارهاب النائمة لاستهداف المواطنين.وقال في بيان : فجعنا بسقوط عدد من المواطنين الآمنين ضحايا بين شهيد وجريح بانفجار غادر في منطقة الحبيبية ببغداد.وحث الحكيم الجهات الامنية على عدم التراخي والاطمئنان ، لأن ذلك سيوفر فرصة لخلايا الإرهاب النائمة لاستهداف المواطنين./انتهى3

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