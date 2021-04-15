برهم صالح يدين انفجار سوق الحبيبية الارهابي +فيديو

2021/04/15 | 18:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس جمهورية العراق برهم صالح اليوم الخميس، التفجير الارهابي ضد المواطنين الآمنين في سوق الحبيبية ببغداد....

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