أبرز ما جاء في حديث الكاظمي خلال زيارته مضيف عشائر الظوالم في المثنى

2021/04/15 | 18:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، إننا نواجه تحديات كبيرة، والعراق مرّ بظروف صعبة، وذلك خلال لقائه عدداً من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة المثنى.

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وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 نيسان 2021)، أنه "قال رئيس الوزرلااء مصطفى الكاظمي خلال لقائه عدداً من شيوخ ووجهاء محافظة المثنى، في مضيف الشيخ جفات الشعلان: نتشرف اليوم بلقاء أهلنا في المثنى، وهنا في هذا الديوان المشهود له في تاريخ العراق ونستذكر إسهام الشيخ شعلان أبو الجون في تأسيس الدولة العراقية وبدعم المرجعية".

وأضاف الكاظمي وفق البيان، "التاريخ أعاد نفسه هنا، حين خرجت عشائرنا تلبية لنداء المرجعية المتمثلة بسماحة السيد السيستاني حفظه الله، واحبطت المخطط الإرهابي لعصابات داعش".

وتابع الكاظمي، "منذ تكليفي أكّدت أنني لن أكون سوى خادمًا للشعب، وذكرت الرميثة في اول احاديثي لأنها عزيزة على القلب، وأرى أهلها أهلي".

وأشار إلى أنه "نواجه تحديات كبيرة، والعراق مرّ بظروف صعبة، وحين استلمنا مهامنا قبل 11 شهراً كانت هناك الأزمة المالية وجائحة كورونا، وكان هناك أيضًا من يراهن على فشل الحكومة، أو الدخول في حرب أهلية، لكننا لم ننجر لهذا، وصبرنا وسنتجاوز التحديات الواحدة تلو الأخرى".

وبين، "إتخذنا إجراءات صعبة من أجل الإصلاح، ومن أجل حماية البلاد ماليًا واقتصاديًا"، مبينا أنه "سنقدم طعنًا ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، لأن هناك فقرات ستؤثر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وغيرها".

وأوضح الكاظمي وفق البيان، "مشاكلنا تحتاج أولًا للإدارة الصحيحة، ومنهج الصدق لأجل حلّها، وشرعنا في حملة من العلاقات مع دول الجوار من أجل جلب الإستثمارات لخدمة بلادنا وأبنائها.



وسأتابع بنفسي أوضاع محافظة المثنى، وكذلك أي مطلب من مطالب أهلها".

وختم، "لا يجوز أن نستخف بدماء المواطنين، وأرواحهم ودمائهم وممتلكاتهم غالية علينا".

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