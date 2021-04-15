العراق والولايات المتحدة يستعرضان نتائج الحوار الإستراتيجي

2021/04/15 | 18:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخيرالله، اليوم الخميس، مع السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر، الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، ان “الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية، استقبل السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر في مقر الوزارة، حيث إستعرض الجانبان نتائج الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة”.

واضاف البيان، انه “تم الإتفاق على تسريع الجهود المشتركة لتفعيل إتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين، وعقد إجتماعات مجموعات العمل المتخصصة في المجالات التي تتضمنها الإتفاقية من أجل تعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين”.

واشار الى انه” ناقش الجانبان تشكيل اللجنة العسكرية الفنية العراقية ونظيرتها الأمريكية من أجل الإسراع لعقد إجتماعهما لتنفيذ مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي فيما يتعلق بالإنتقال إلى المرحلة الجديدة من التعاون الأمني وإعادة إنتشار القوات القتالية خارج العراق”.

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