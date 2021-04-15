اليونسكو تعلن التصميم الفائز بمسابقة إعادة بناء جامع النوري

2021/04/15 | 18:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن التصميم الفائز بالمسابقة المعمارية لإعادة بناء مجمع جامع النوري في الموصل.

وقالت اليونسكو في بيان صحفي تابعه PUKmedia اليوم الخميس، ان "المشروع الرابح بالمسابقة المعمارية لإعادة بناء مجمع جامع النوري في الموصل يُدعى (حوار الأروقة)".

واضافت، ان التصميم الفائز "تم اختياره من بين 123 تصميماً، وقد قدمه فريق من 8 مهندسين معماريين مصريين".

PUKmedia اعلام اليونسكو

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