السيد الحكيم يحث الجهات الأمنية على عدم التراخي

2021/04/15 | 18:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحث رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، الجهات الأمنية على عدم التراخي والاطمئنان، محذراً من أن ذلك سيوفر فرصة لخلايا الإرهاب النائمة لاستهداف المواطنين.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إننا "فجعنا بسقوط عدد من المواطنين الآمنين ضحايا بين شهيد وجريح بانفجار غادر في منطقة الحبيبية ببغداد".وأضاف، أننا "فيما نعرب عن شديد استنكارنا لهذا الاعتداء الآثم فإننا نحث الجهات الامنية على عدم التراخي والاطمئنان، لأن ذلك سيوفر فرصة لخلايا الإرهاب النائمة لاستهداف المواطنين".وختم السيد الحكيم قائلاً: "الرحمة والرضوان للشهداء والصبر والسلوان لأسر الضحايا والشفاء العاجل للجرحى".

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