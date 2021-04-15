2021/04/15 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الاردن، اليوم الخميس، عن ادانتها الهجوم الذي استهدف مطار اربيل ، مساء الأربعاء، كما دانت العمل الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في منطقة الحبيبية شرقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن تدين تفجير الحبيبية واستهداف مطار أربيل المركز الخبري الوطني.

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